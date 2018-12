© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Messaggero fa il punto sulla panchina della Roma. "Divieto di svolta", titola il giornale. Eusebio Di Francesco confermato ma solo per mancanza di valide alternative. James Pallotta però continua a monitorare il tecnico che avrebbe già voluto cacciare. Baldini gli ha messo sul piatto d'argento Paulo Sousa. E, come alternativa, Blanc. Proposto Montella che però non farebbe mai questo sgarbo all'amico. Prima vorrebbe parlarci. "Due correnti", scrivevamo ieri. In attesa di capire da che parte soffierà il vento.