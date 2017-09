Roma, Di Francesco: "Contento della crescita nel gioco"

Il mister giallorosso parla dopo la vittoria per 4-0 contro il Benevento.

© foto di Federico Gaetano

Eusebio di Francesco, tecnico della Roma, parla dopo il rotondo 4-0 rifilato al Benevento. Queste le sue parole a Premium Sport:

Sulla crescita della Roma

"Sono contento della crescita del gioco. Ci vuole consapevolezza di quello che io propongo. Dobbiamo essere più determinati e non farci illudere sul risultato acquisito".

Sul turn over

"La rosa è ampia e il turn over è valido quando si vince. E' impensabile fare tre partite a settimana con gli stessi. Ho chiesto io alla società le coppie di giocatori in ogni ruolo per fare turn over".

Su Dzeko

"Ha fatto gol anche con l'Inter dove poi abbiamo perso. Ci sono partite dal coefficiente superiore. Edin ha capito dopo la gara con l'Atletico di aver sbagliato nelle dichiarazioni. Ci sono partite in cui bisogna essere più cattivi".

Sul lavoro degli esterni

"Anche nel mio pensiero di calcio c'è l'idea di portare i terzini sempre al cross. Oggi la squadra lo ha fatto anche a destra. Under ha sbagliato un po' troppo, ma sono soddisfatto di tutte le catene. Mi è piaciuta la squadra in generale tranne qualche disattenzione. Gonalons? Ha fatto una grande partita. Gioca per la squadra e non per se stesso. Le sue parole sul ritorno a Lione sono state travisate".

Roma da Scudetto?

"Il campo dirà la sua. Noi dobbiamo fare le cose concrete e vincere le partite".