Roma, Di Francesco: "Da questa squadra pretendo molto di più"

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha analizzato il successo contro il CSKA Mosca anche ai microfoni di 'Roma TV': "Oggi guardiamo il risultato che è importante, potevamo gestire di più la gara quando siamo andati in vantaggio. Ci accontentiamo troppo spesso del risultato quando dovremmo cercare di chiudere la gara".

C'è uno stato d'animo positivo?

"Sì io sono positivo ma anche un po' arrabbiato. La nostra crescita deve passare anche attraverso queste gare, cercando di portare questi risultati in campionato. Siamo vicini alla qualificazione ma non siamo ancora arrivati. Io pretendo da questa squadra molto di più".

Soddisfatto della prestazione di Kluivert?

"Sì. È stato in partita, nel finale poteva fare delle scelte migliori ma ricordiamoci che è un '99. Gli concediamo qualche errore in finalizzazione.

Cosa pensa della prestazione di Dzeko? Aveva pensato di far entrare Schick?

"No, magari Schick giocherà la prossima partita, ritenevo più opportuno fare altri cambi. Dzeko è stato più in partita nel secondo tempo rispetto al primo, ha aiutato la squadra. Ricordiamoci che sta giocando con grande continuità, ci può stare che gli manchi un po' di lucidità. In alcune occasioni potevano servirgli dei palloni importanti, purtroppo così non è stato, lui vive di gol.

Perché Ünder a sinistra e non El Shaarawy?

"Era cambiata la partita e volevo un attaccante che potesse spezzare la partita, puntando l'avversario e la porta".