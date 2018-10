Roma, Di Francesco: "De Rossi sarà allenatore. Mi sta già aiutando"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel futuro di Daniele De Rossi potrebbe esserci una carriera da allenatore, come da lui stesso confermato. E secondo Eusebio Di Francesco il capitano giallorosso ha tutte le carte in regola per questo ruolo: "E' già un mio collaboratore... E' già molto bravo, sta aiutando tanti ragazzi ed il fatto di essere un centrocampista lo aiuterà. Secondo me lo potrà fare, anche se andranno valutate molte cose".