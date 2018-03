Roma, Di Francesco e la Champions crocevia Capitale per il futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie A: dalle 11.15, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei 20 protagonisti

IL TREND Al Sassuolo la consacrazione, dopo anni di gavetta nelle serie minori. E' lui l'artefice della scalata dei neroverdi in A e, nonostante un esonero, Squinzi comprende l'errore e lo richiama alla base. Ha lanciato fior di giovani che ha ritrovato, come Pellegrini e Defrel, anche a Roma. Nella Capitale è alla prima grande esperienza da tecnico: l'obiettivo Scudetto, sussurrato da Pallotta a inizio stagione, è bello che andato e salutato da tempo. La Champions è l'obiettivo minimo mentre dopo dieci anni è riuscito a riportare i giallorossi ai quarti di finale della massima competizione europea dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk.

LA SITUAZIONE ATTUALE Il punto più alto con la vittoria contro il Chelsea nella fase a gironi all'Olimpico: era una Roma deluxe, con gamba, fiato e coraggio. Da lì si è sgonfiata ma nell'ultimo periodo è riuscita a rialzarsi fino al passaggio del turno contro lo Shakhtar. In classifica è terza ma ben distante dalla coppia di testa Juventus-Napoli e la qualificazione alla prossima Champions League, basilare per le casse giallorosse, non è ancora certa con Inter, Lazio e Milan che premono alle spalle. Il Barcellona è ostacolo quasi insormontabile e servirà il miglior Dzeko per sfondare la difesa di Valverde. Il futuro sembra stabile, come ammesso da proprietà e dirigenza, ma è chiaro che un doppio fallimento in Europa e campionato potrebbe sparigliare le carte.

Contratto fino a: 2020

Stipendio: 1.5 milioni di euro

Permanenza: 8'%