Roma, Di Francesco e un'impresa costruita sul muro casalingo

Per la prima volta dal 2004-2005, una squadra non subisce neanche un tiro in porta nel corso di una gara delle fasi finali di Champions League. La Roma è riuscita in questa impresa contro lo Shakhtar permettendo ad Alisson di vivere una serata da spettatore nonostante la tensione del match. Proprio sulla difesa si è basato tutto il percorso dei giallorossi in questa stagione europea, considerando che la squadra di Di Francesco, all'Olimpico, non ha subito neanche una rete.