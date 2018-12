Roma, Di Francesco e un'incazzatura da ultima spiaggia

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco è incazzato nero. Forse anche più dei 750 tifosi che alla Doosan Arena hanno respinto la squadra al termine della sconfitta contro il Viktoria Plzen, accusando i giocatori di non avere i giusti attributi. Il tecnico romanista ha risposto a pochissime domande in conferenza stampa, un po' perché da uomo di calcio sa che in certe occasioni le parole possono spesso essere un'arma a doppio taglio, ma anche perché si sente ferito, in primis dall'atteggiamento dei propri uomini.

TENSIONE ALLE STELLE - L'apice della rabbia del tecnico, è arrivata di fronte a una domanda sulla squadra, che evidentemente non segue l'allenatore in tutto e per tutto proprio visto e considerato l'atteggiamento in campo. La risposta è stata quasi offensiva, con il tecnico che ha accusato il giornalista di non poter capire questo tipo di situazioni, senza poi rispondere neanche alla domanda sul proseguimento del ritiro. Si è sentito attaccato Di Francesco, anche nella sua certezza più grande, ovvero che nonostante tutto la squadra sia ancora dalla sua parte. La riprova contro il Genoa sarà decisiva, ed è bene che al di là del permalosismo a caldo, anche i giocatori dimostrino che l'arrabbiatura dell'allenatore sia lecita.

MONCHI SOSTIENE DIFRA - Mentre Di Francesco rilasciava i suoi 4 minuti di conferenza, in sala stampa era presente anche Monchi, a sottolineare ancora una volta, come i dirigenti siano realmente al fianco del proprio tecnico e che solo tutti uniti si può uscire da un momento di crisi così profonda. Una difesa che potrebbe crollare sotto i colpi a distanza di Pallotta, che all'inizio della prossima settimana incontrerà proprio lo spagnolo e che è il primo detrattore dell'allenatore pescarese.

ULTIMA POSSIBILITA' - La sfida di domenica contro il Genoa sarà determinante per il futuro di Di Francesco. Solo una vittoria potrà dargli la possibilità di rifarsi nel big match contro la Juventus. In caso contrario, ecco che l'esonero sarebbe inevitabile, con buona pace di Monchi e Totti e con la benedizione di Jim dagli States.