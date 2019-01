© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della sfida contro l’Entella: “È giusto rispettare ogni squadra che si racconta, è una squadra costruita per giocare in Serie B e dobbiamo affrontarla al meglio. Interrompere le partite? Se sono felici di fare fermare, lo faremo. Le cose vanno affrontate. Io sto con Carlo Ancelotti in questo senso. Non parlo di mercato. Io guardo alle prossime gare con la speranza di fare il massimo.