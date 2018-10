Roma, Di Francesco: "Era la gara della conferma. Invece siamo crollati"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco commenta così il ko interno con la SPAL ai microfoni di Roma TV: "L'analisi della gara? Abbiamo fatto un buon primo tempo fino al loro gol, dove siamo stati ingenui nell'interpretazione dove potevamo essere più lucidi. Non abbiamo concretizzato le occasioni costruite e alla lunga paghi, non ti puoi permettere di avere un predominio come nel primo tempo senza arrivare al gol. Atteggiamenti e scelte sbagliate nel secondo tempo, questa squadra ha le capacità di uscire da momenti negativi durante la gara. Mentalità fragile? Condivido anche se l'attenzione c'era, nel primo tempo non abbiamo concesso nulla, bravi nell'aggredire non facendo creare occasioni pericolose agli avversari. Quando tieni molto il pallone è normale che ci possano essere dei passaggi sbagliati, però fino al loro vantaggio la squadra mi è piaciuta dal punto di vista dell'approccio e della mentalità. Ci è mancato cinismo e cattiveria sotto porta. Perché i risultati così altalenanti? Dobbiamo crescere, arrivavamo da quattro vittorie, dovevamo confermare e invece siamo crollati. Ci sono tanti ragazzi giovani che qui vengono descritti subito come grandi calciatori ma c'è un percorso da fare. Abbiamo la fortuna di avere subito un'altra partita importante dove dobbiamo dimostrare di non essere quelli del secondo tempo, in cui avevamo perso anche gli schemi con troppe palle lunghe a cercare Dzeko. C'è qualcosa da cambiare tatticamente? Mi viene un po' da ridere, se ci rivediamo la partita, nel primo tempo la SPAL fa il primo tiro su calcio di rigore. Ci sono altre caratteristiche, vai sotto di un gol e bisogna restare nella partita con più determinazione. È preoccupato per le prossime gare? Sicuramente sono molto arrabbiato, perché non me lo aspettavo. Devo capire cosa succede in questi cali di concentrazione, dobbiamo ripartire dalla preparazione della gara. È una fortuna avere una partita subito, lo dico anche ai miei ragazzi".