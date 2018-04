Roma, Di Francesco: "Futuro in Premier? So dire solo hamburger..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato di un suo possibile futuro in Premier, rispondendo con ironia a questa eventualità: "Nel mio lavoro bisogna essere professionisti. Ora il mio pensiero principale è tenermi stretta la Roma. Poi un domani mai dire mai, anche perché penso che sia entusiasmante giocare in uno stadio inglese, o anche allenare. Però al momento non è una priorità. Klopp sa dire solo spaghetti, io so dire solo hamburger, siamo alla pari in questo".