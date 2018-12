© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Cagliari: "Per quanto riguarda Fazio è totalmente recuperato. Manolas ha ricevuto un colpo in partitella e potrebbe restare fuori. Verrà in ritiro ma ha il 50% di possibilità che possa recuperare per il Cagliari. Marcano? Si è allenato benissimo. Potrebbe essere domani la sua giornata. Sto valutando. Abbiamo più scelta dietro rispetto ad altri ruoli. Gli unici dubbi si riferiscono proprio a quel settore del campo. Florenzi? Certo che lo potremo sfruttare anche in attacco, ma domani giocherà da terzino".