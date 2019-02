© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Frosinone, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Il Frosinone ha fatto un'ottima gara, le questioni atmosferiche non ci ha aiutato, ci può stare ma abbiamo rischiato di prendere gol, abbiamo avuto più occasioni ma il Frosinone ha fatto una grande gara e io me lo aspettavo perché quando sei con l'acqua alla gola dai qualcosa in più e noi siamo stati sporchi tecnicamente. Siamo riemersi dopo aver sbagliato tanto in contropiede, abbiamo sbagliato troppi palloni con El Shaarawy in momento di grande forma, mi auguro che lo rimanga per molto. Positiva la vittoria ma io preferisco arrivare alla vittoria attraverso prestazioni migliori. Ora Lazio e Porto? E' un momento determinante, mi auguro di recuperare tutti i giocatori, anche Manolas che ha avuto un problema alla caviglia. Era un po' gonfia ma aspettiamo le 48 ore per capire meglio".