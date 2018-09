Roma, Di Francesco: "Numeri ci condannano, ora zitti e pedalare"

Risultato finale: Bologna-Roma 2-0

Eusebio Di Francesco ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Crisi di risultati e di gioco? Tutti parlano quando il lavoro paga, ma penso che tutti gli allenatori cercano di lavorare, compreso me. Io devo trovare le soluzioni internamente e non ci sono riuscito. Andiamo a parlare sempre di numeri e poco di atteggiamenti e fuoco dentro. Se non concretizzi le occasioni vuol dire che manca qualcosina. Non sono abituato a cercare alibi.

Processo di crescita quanto durerà? Deve finire il prima possibile, un contrasto non è una questione tattica ma di cattiveria e voglia, è una cosa che i giocatori hanno dentro. A Milano abbiamo fatto una partita dove abbiamo preso gol nel finale, dove sembrava che avessimo qualcosa in più, oggi abbiamo chiuso sotto rete ed anche ad un metro abbiamo sbagliato. Le risposte che ho avuto mi indurranno a cambiare, a mente fredda cercherò di scegliere la soluzione giusta, la sensazioni è che questa squadra abbia poca solidità difensiva e questo ci sta portando a fare diverse figuracce.

Mettersi tutti in discussione? E' giusto, è una cosa su cui batto spesso. Io quest'anno sono riuscito a lavorare molto di più con i giocatori dal ritiro, e questo mi fa diventare matto. Quando ha sette partite in sei giorni è impossibile far giocare sempre gli stessi, anche l'anno scorso ne cambiavo 5-6 a partita ed i risultati arrivavano perchè andavamo tutti nelle stessa direzione. I dati di oggi ci condannano, mi condannano, e quindi dobbiamo solo stare zitti e pensare a pedalare".