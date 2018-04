Roma, Di Francesco: "Orgoglioso dei miei. Liverpool? Già in mente tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal (0-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Partita perfetta?

"Ci sono tante cose positive, anche perché la SPAL arrivava da otto risultati utili. Abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo lavorato sulla testa dei giocatori. Sono contento per Patrik e per il suo sorriso".

Oggi sei cambi. È questo il valore aggiunto?

"I risultati danno ancora più forza a questo mio modo di lavorare. È un passaggio da fare per diventare grandi. Voglio far sentire il gruppo importante. Questo è il mio modo di lavorare. Sono soddisfatto della risposta di tutti. Noi non abbiamo bisogno di un singolo, ma di un gruppo".

Siete pronti per Liverpool?

"Loro hanno una situazione di classifica totalmente diversa. Sarà totalmente differente dalla partita che hanno giocato oggi. Mi piace guardare più in casa mia. Dobbiamo preparare al meglio questa sfida, per rispetto della squadra che dobbiamo affrontare".

Quanto sei orgoglioso di una presta del genere?

"Sì lo sottolineo. Sono contento è un passaggio di crescita importante. Questo atteggiamento prima di una partita importante inizia ad essere un atteggiamento da grande squadra. Da chi ha più obiettivi. Un momento importante, di grande soddisfazione".

Sarà quella decisiva all’andata o al ritorno?

"Prima di tutto passa dalla prima partita, che è fuori casa. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ritengo che dobbiamo dare tutto e fare una buona fase difensiva. Non significa stare bassi, ma lavorare bene da squadra".

Ha registrato la gara di oggi del Liverpool?

"No, perché da pochi spunti. I loro attaccanti, specialmente Salah, era abbastanza pigro. Giocherà più a campo aperto. Noi non saremo così attendisti".

Hai in mente già modulo e nomi per martedì?

"Sì sì, ma non ti dirò niente. Dzeko gioca".

Che espressioni vede sulla faccia dei suoi?

"C’è grande entusiasmo ed euforia. Tutti hanno evidenziato l’importanza di queste gare. Grande disponibilità da parte di tutto. Io dico sempre che bisogna avere la capacità di sorridere ed essere seri allo stesso modo".