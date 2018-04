Roma, Di Francesco: "Perché non dovremmo credere nella finale?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato al sito ufficiale della UEFA a tre giorni dall'impresa contro il Barcellona: "Stiamo raccogliendo i frutti per tutto il duro lavoro che abbiamo svolto. Sono l’allenatore, quindi prendo le lodi proprio nello stesso modo in cui prendo le critiche, ma voglio guardare avanti. Perché non dovremmo credere che possiamo raggiungere la finale? Questo deve essere il nostro obiettivo".

Il tecnico ha poi commentato sul sito giallorosso l'esito dell'urna di Nyon: "Sono sicuro che nei cuori di tutti i romanisti c'era questa partita. Sincronizziamo ancora i nostri battiti con i loro e affrontiamo la semifinale con la grinta e l'orgoglio che ci hanno portato fin qui".