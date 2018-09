Roma, Di Francesco: "Persi troppi duelli. Mi aspettavo di più"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 subita contro il Real Madrid: "Prima non cambiavo mai, ora cambio tanto. Le rotazioni ci sono sempre, anche l'anno scorso quando avevamo successo. Noi dobbiamo cercare di dare continuità a un sistema di gioco che è il 4-3-3. Ho cambiato per inserire giocatori come Schick con caratteristiche diverse. Ho cambiato in corsa come ha fatto anche il Real Madrid. Dobbiamo pensare di ritrovare l'anima della squadra che adesso è un po' carente. Non mi piace che la squadra perda tanti duelli, dovremo essere più determinati. La tireremo fuori al più presto. Questa non era la partita per ripartire, ma mi aspettavo una prestazione maggiormente continua su tutti i punti di vista".