Roma, Di Francesco pronto al ritorno in giallorosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi alle 15 sarà l’ultima sua conferenza pre-partita romana. Poi via, la testa andrà al Genoa e a quella Champions che vuole lasciare alla Roma. Da lunedì, invece, inizierà a pensare all’Inter, al futuro e al modo di dimenticare subito il passato, spiega La Gazzetta dello Sport. Luciano Spalletti è in uno di quei momenti che considera fondamentali per la sua carriera, così come sarà fondamentale la scelta del suo sostituto. Sarà Eusebio Di Francesco, a meno di clamorosi colpi di scena, al momento non prevedibili. Di Francesco domani sera vivrà la sua ultima panchina con il Sassuolo, poi tra lunedì e martedì dovrebbe firmare il contratto biennale (da 1,5 milioni di euro a stagione) che lo legherà alla Roma.