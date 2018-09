Roma, Di Francesco "Real vincente. Asensio da Pallone d'Oro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match del Bernabeu fra la sua Roma e il Real Madrid, Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo AS: "L'exploit in Champions della scorsa stagione? È stata una grande cavalcata, e siamo arrivati ​​dove siamo arrivati ​​con molto merito. Speriamo di poterlo ripetere.

Gli obiettivi per la nuova stagione di Champions? Sappiamo che tutti si aspettano una Roma vincente, con una mentalità offensiva e vogliamo seguire questa strada. Vedremo quali saranno i risultato.

Quanto siamo cambiati? Abbiamo un anno in più di lavoro assieme, ma mi aspettavo un avvio migliore in campionato. Dobbiamo trovare ancora continuità nelle prestazioni.

L'addio di Alisson? Sapevamo di poterlo perdere. Sono arrivate offerte irrinunciabili per noi e per lui e così ha deciso di andarsene.

Strootman e Nainggolan? Anche Kevin voleva provare una nuova avventura, mentre per Radja è stato fatto un ragionamento diverso.

Il Real senza CR7? Sono ancora una squadra fortissima. Hanno grande qualità con la palla fra i piedi e stanno commettendo meno errori rispetto al passati. Real ancora affamato dopo tre Champions? Sì perché hanno una mentalità vincente. Come la Juventus in Italia.

La mia favorita per la Champions? Il Liverpool che lo scorso anno è arrivato in finale e che in estate si è rafforzato ancora. Lo metto alla pari del Manchester City che ha il miglior allenatore del Mondo.

Quale giocatore del Real Madrid sarebbe perfetto per la mia Roma? Asensio. Se potrà vincere il Pallone d'Oro in futuro? Ne sono sicuro. Mi piacerebbe lavorare con lui per la sia giovane età, le qualità che sta dimostrando e la capacità che ha di adattarsi a più ruoli".