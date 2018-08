Roma, Di Francesco: "Regalato un tempo al Milan, poi siamo cresciuti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match con il Milan, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo regalato un tempo al Milan, nella ripresa la squadra è cresciuta. Peccato per l'ultimo gol, sono degli episodi che fanno parte del calcio. E' andata così, un po' di ingenuità nostra dove è mancata lucidità nei minuti finali".

La difesa a tre è da rivedere?

"E’ ovvio che quando si fanno delle scelte è per dare sicurezza in più rispetto all’Atalanta . Poi ci sono degli errori che vanno al di là di una linea a tre. Le scelte che ho fatto io non sono state fortunate poi le analisi vanno fatte".

Che tipo di risposta di aspetti ora dalla squadra?

"La cosa che si evince da queste gare è che nella fase difensiva non siamo più compatti. Abbiamo preso troppi gol rispetto alle abitudini che abbiamo. Per questo che ho scelto di schierare una linea difensiva più compatta".

Squadra un po' compassata?

"Principalmente penso che la brillantezza dipende anche dalla lucidità. In questo momento non abbiamo la freschezza mentale per effettuare certe scelte. Nel secondo tempo la squadra ha effettuato delle manovre più consone a quelle che proviamo".

Le ali oggi sono scomparse.

"Volevo mettere un po' un attacco più fisico ma allo stesso tempo, con Schick, bravo ad attaccare gli spazi. Under ha fatto due partite e ha finito con i crampi e avrei voluto inserirlo a gara in corso".

La coppia Dzeko-Schick?

"Meglio quando hanno giocato a tre. Bisogna affinare certe cose. Se metto Schick e Dzeko davanti e arrivano pochi cross il problema è un altro".

Dzeko ha sbuffato spesso.

"Magari non è arrivato un pallone come avrebbe voluto. Poi il fatto che sbuffi non è bello perchè le partite non sono facili. Capisco gli attaccanti che non riescono ad avere la palla come vorrebbero ma dovrebbero mettersi più a disposizione e lui l'ha fatto. Detto questo, l'ho visto e non è stato un gesto plateale".