Roma, Di Francesco: "Schick? Deve dare di più in campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato anche di Patrik Schick: "Abbiamo bisogno di tutti. Lui poteva fare di più, così come altri giocatori. I ragazzi vanno sostenuti nei momenti difficili e poi, nel caso, giudicati successivamente. Bisogna sostenerlo e anche lui deve fare di più per farsi aiutare quando va in campo, dando molto di più. Ha caratteristiche tecniche importanti e altre qualità da mettere in campo. Abbiamo bisogno di Schick, non possiamo pensare di fare tutto l'anno solo con Dzeko".