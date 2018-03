Roma, Di Francesco: "Stiamo crescendo, fatto un grande primo tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ai microfoni di Premium Sport dopo il successo sul campo del Crotone. "La squadra sta crescendo, lo abbiamo dimostrato specie nel primo tempo dove non era facile entrare nella loro area di rigore. Siamo arrivati al gol con una bellissima manovra, nel secondo tempo ce la siamo complicati un pò in un campo che non ci ha aiutato e siamo stati un pò troppo superficiali. Quando tu vuoi giocare a calcio e cerchi di giocare la palla a terra prendi qualche rischio, è stato bravo Alisson a chiudere lo specchio della porta. Sono contento di avere il portiere brasiliano, con lo Shakhtar si è riposato. Mi aspetto maggiore continuità durante la gara e nel forzare alcune manovre orizzontali, siamo stati pazienti e potevamo sfruttare qualche contropiede. Pellegrini? Ha ancora grandi margini di miglioramento".

Quando la Roma è libera di testa è capace di fare qualsiasi cosa, è un limite la troppa pressione nelle partite importanti?

"Qua devo essere bravo io, devono giocare sempre con la voglia di divertirsi come si deve fare anche in Champions. Se tu non scendi in campo per giocare a calcio fai fatica in qualunque partita".