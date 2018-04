Roma, Di Francesco sulla formazione: "Ballottaggio Schick-Under"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale modulo per la Roma domani contro il Liverpool? Non ha voluto dare indicazioni in merito, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa: "Partiamo dal presupposto che non parlo di formazione. Per quanto riguarda Under, al 50% gioca lui e al 50% gioca Schick. Sul modulo, la squadra ha assimilato sia la difesa a tre che a quattro, non posso dare ora indicazioni su come andremo in campo. La cosa importante è non cambiare la filosofia: la differenza la farà la capacità di rimanere sempre corti nelle due fasi di gioco, contro una squadra pericolosa quando riparte".