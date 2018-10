Roma, Di Francesco suona la carica: "Appagarsi vuol dire arrendersi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Tanti giocatori non possono essere appagati di una prestazione e di una prestazione, nel calcio bisogna sempre dimostrare". Appagarsi vuol dire arrendersi e noi questo non ce lo possiamo permettere". Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ai microfoni di 'Sky' a poche ore dalla sfida di Champions League. "Il CSKA - prosegue - battendo il Real Madrid ha lanciato un segnale importante al gruppo. Ha qualità individuali da sottolineare che hanno messo in evidenza pure in campionato".