Roma, Di Francesco traballa e Paulo Sousa rimane in attesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a traballare la panchina di Eusebio Di Francesco nonostante la vittoria sul Genoa. La Roma appare ancora alla ricerca di se stessa e secondo quanto riportato da Il Messaggero il tecnico giallorosso è sempre al centro di molte valutazioni da parte dello staff dirigenziale. Decisivo per le sorti dell'ex Sassuolo l'incontro in programma oggi a Boston fra il ds Monchi e il presidente James Pallotta. Quest'ultimo continua a spingere forte per l'esonero dell'allenatore, con Paulo Sousa in pole per la sostituzione forte della sponsorizzazione fatta dal consigliere Franco Baldini.