Roma, Di Francesco: "Troppe scelte sbagliate. Zaniolo ha qualità"

Real Madrid-Roma 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, a Sky Sport ha analizzato così la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid: "Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro grande qualità, hanno tanta facilità di palleggiare mentre noi abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Le giocate finali non sono mai state qualitative, non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci hanno concesso. È una questione di scelte, oltre che di velocità di esecuzione".

Preoccupato?

"Oggi ci sono state tante cose buone insieme ad altre meno. Dobbiamo rimetterci in sesto in campionato e recuperare alcuni giocatori che in passato ci hanno trascinato, da loro ci aspettiamo tanto di più. Serve lavorare e migliorare adesso".

Sulla scelta di Zaniolo: ha giocato perchè ha delle qualità o perchè voleva mandare un segnale ad altri?

"Un po' tutto. Vedo delle qualità in questo giocatore, non sono pazzo a metterlo titolare in Champions. In certi momenti non ci sono partite migliori per far esordire un giovane. Ha fatto una buona gara".