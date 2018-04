Roma, Di Francesco: "Troppo molli, alcuni non sono entrati in partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco parla così ai microfoni di RomaTv dopo il tonfo esterno contro il Liverpool: "Le partite non si vincono su lavagne e video ma con l'atteggiamento giusto. Noi, tranne i primi 25' iniziali e i 20' finali, abbiamo letto troppe situazioni male e quando succede questo nel calcio, prevale la squadra che vince i duelli. Avevo preparato i movimenti dei due attaccanti che all'inizio avevano fatto bene, poi non ci siamo mossi con la stessa continuità. Abbiamo concesso troppo palleggio e dietro leggevamo male le situazioni, perdevamo tutti i contrasti. Alla fine la differenza è data dall'atteggiamento, lo abbiamo dimostrato in passato. Se vinciamo 3-0 all'Olimpico vinciamo la Champions? È giusto avere l'ansia prima di certe gare ma dobbiamo tirare fuori qualcosa in più. Avere meno paura in certe gare, lo voglio al ritorno. Dovremo essere un'unica entità e ribaltare il risultato. Lo abbiamo fatto una volta e non è un miracolo, è un lavoro fatto da una squadra che credeva in quello che faceva. Chi non ci crede può stare a casa, voglio in campo e sugli spalti gente positiva per prendere un risultato dove la Roma non è mai arrivata. Non ci dobbiamo accontentare perché abbiamo la possibilità di fare un capolavoro, abbiamo 90 minuti per farlo e ripeterci. Mancanza di personalità? A volte non siamo scappati con i tempi giusti, grandi errori a livello tattico e questo ti distrugge. Le responsabilità sono mie, però dobbiamo avere la capacità di vivere le gare con più tranquillità e maggiore convinzione. Siamo usciti sconfitti a Barcellona, oggi secondo me abbiamo preso i gol che dovevamo prendere per gli errori fatti però abbiamo anche tirato fuori la grinta nel finale. Cosa è successo dopo il gol mangiato da Mané? È una verità quella di uscire mentalmente dopo un'azione, ci è capitato anche in campionato. Ho cambiato degli interpreti che hanno dato nuova vitalità. Il problema è che ci fermiamo troppo a cosa successo invece di pensare alla partita, dico sempre di non fissarsi su un errore, ma lavorare su altre cose. Ad esempio Manolas che ha fatto diversi errori su Firmino. Fare qualcosa prima? Si può fare tutto meglio, sono il primo responsabile e lo dico con serenità, le responsabilità è giusto prendersele. Adesso dobbiamo viverla con l’entusiasmo e non la paura e i timori avuti dopo aver preso gol. Quello non mi piace, possiamo metterci come ci pare, alla fine mi sono messo a 5. Qualche giocatore ha subito la partita come Ünder, è entrato poco in partita e questo non aiuta. Non puoi permettertelo in determinate gare. Il Liverpool può vivere altri black-out? Gli abbiamo dato una mano noi, loro ti portano a farlo con la loro grande aggressività, ma abbiamo fatto poco bene i compiti generali", evidenzia VoceGiallorossa.it.