Roma, Di Francesco: "Voglio continuare a sognare con questa squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il successo europeo contro lo Shakhtar, che ha regalato i quarti alla Roma: "Questa sera, al di là del punto di vista tecnico-tattico, siamo stati bravi a non concedere nulla. Il calcio è fatto di errori, bisogna saperne approfittare. Sapevamo che ci potevano concedere qualcosina, ma ciò che mi è piaciuto di più è il fatto che sia stata una partita da uomini. Under? Non si può pensare che possa sempre dare il meglio di sé stesso, era una partita per lui importantissima, ha preso una botta che gli ha dato un po' fastidio. Ci può stare, ha un grande futuro. Io voglio continuare a sognare con questa squadra, è una bella realtà. Mi ha entusiasmato vedere tanta gente, vivere queste serate dà grandi emozioni. Non deve esserci paura, la mia squadra deve avere la capacità di affrontare le squadre con questo piglio".

"Possiamo sempre fare meglio, quando giochi con grandi palleggiatori hai il desiderio di venirli a prendere. Il loro portiere ha giocato molti palloni, nell'insieme la squadra mi è piaciuta. Ci sono stati momenti in cui abbiamo concesso pochissimo, dal punto di vista organizzativo si può fare sempre meglio. Voto alla partita? Dal punto di vista dell'applicazione dieci, i miei giocatori non erano abituati a fare certe partite. Dal punto di vista tecnico sei e mezzo, da quello tattico do un bel voto, si tratta di meccanismi che si migliorano anche con questi risultati".