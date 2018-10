Roma, dirigenza a Boston: si discute di Tonali e de Ligt

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La dirigenza della Roma si è riunita a Boston dal presidente Pallotta per fare il mercato sullo stadio e sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i principali nomi in entrata che saranno discussi sono quelli di Tonali del Brescia e de Ligt dell'Ajax. Sul giocatore del Brescia, valutato 20 milioni di euro, c'è da battere la concorrenza del Chelsea. Per quanto concerne l'olandese, invece, il club di Amsterdam chiede 40 milioni di euro e un'eventuale tentativo potrebbe essere effettuato solo a fine stagione.