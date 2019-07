© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma tenta l’affondo per Toby Alderweireld. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, domani Franco Baldini rivedrà il Tottenham e proverà a chiudere per il belga. Alderweireld ha un solo anno di contratto rimanente con gli Spurs, la Roma gli offre un quadriennale a 2,8 milioni di euro netti più bonus. Quanto all’accordo tra i club, i giallorossi sperano in uno sconto sulla clausola da 28 milioni di euro in scadenza il 25 luglio. L’obiettivo è chiudere a 20 più bonus.