Roma, domani incontro fra Monchi e l'agente di Mario Rui

© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, domani Mario Giuffredi, agente del terzino della Roma Mario Rui, incontrerà Monchi per comunicargli di aver raggiunto un accordo con il Napoli per il suo assistito. La Roma però non sembra disposta a cedere il terzino portoghese: verità o strategia per tenere la valutazione dell'ex Empoli intorno ai 10 milioni?