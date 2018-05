Roma, dopo Coric ecco Marcano: il difensore ha accettato l'offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Marcano ha accettato l'offerta della Roma. Secondo Sky, il difensore spagnolo in scadenza di contratto col Porto già nelle prossime ore sarà in città per sottoporsi a visite mediche. Dopo Coric, Monchi ha quindi messo a segno il secondo acquisto per la stagione 2018/19. Il calciatore sottoscriverà un contratto triennale da due milioni di euro netti a stagione.