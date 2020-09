Roma, dubbi sulla formula del Leicester per Under: obbligo sì, ma solo a determinate condizioni

vedi letture

Dubbi sulla formula da parte del Leicester per l'acquisto di Cengiz Under. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK il club inglese ha infatti come priorità l'acquisto di un difensore e non vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto che invece chiede la Roma. Secondo quanto filtra dall'Inghilterra le Foxes vorrebbero infatti il diritto, che potrebbe però diventare obbligo dopo un certo numero di presenze.