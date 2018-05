Roma, due obiettivi per la difesa: Kaderabek e Meunier

Un altro Meisterschale in bacheca, il quarto consecutivo e il sesto complessivo. Un altro titolo di capocannoniere della Bundesliga conquistato e la conferma, l'ennesima conferma, che è per distacco il miglior centravanti presente nei confini tedeschi. E' forse questo il motivo che...

Livorno, tre richieste per Vantaggiato

Frosinone, idea Angelozzi ds per la prossima stagione

Avellino, Ardemagni: "Stagione complicata. Non so quale sarà il futuro"

Le panchine del futuro - Lecce: Liverani ok. Eroe della promozione

Le panchine del futuro - Padova: conferma con rinnovo per Bisoli

Lecce, idea Chiosa per rinforzare la difesa

Le panchine del futuro - Pescara: avanti con Pillon se non cambia società

Frosinone, Longo: "Rinvio? Avrei voluto scendere subito in campo"

Brescia, Caracciolo a un bivio: ancora in campo o dietro una scrivania

Pescara, Campagnaro non molla: “Dirigente? Voglio giocare ancora”

Pisa, interesse di Salernitana e Benevento per Ingrosso

Under 21, le formazioni ufficiali dell'amichevole contro la Francia

Avellino, Pellizzer dell'Entella in pole per il dopo Migliorini

Carpi, Caliumi: “Chezzi e Stefanelli sono perfetti per noi"

Lecce, per l'attacco si pensa a Tutino del Napoli

Le panchine del futuro - Spezia: Gallo in bilico. Futuro tutto da decifrare

Dopo aver soffiato Marcano al Valencia, la Roma continua a muoversi sul fronte difensori e pensa a come rinforzare la corsia destra. Gli obiettivi di Monchi sono due: il ceco Kaderabek , reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Hoffenheim, e il belga Meunier del PSG, che ha un ingaggio piuttosto elevato (tre milioni). A riportarlo è Il Messaggero .

