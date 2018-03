Roma, Dzeko: "A gennaio volevo restare per partite come questa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko, match winner contro lo Shakhtar, ha rilasciato un'intervista a Premium Sport dopo il triplice fischio della sfida contro gli ucraini: "La standing ovation deve essere per tutti, abbiamo fatto il nostro fino alla fine. Siamo ai quarti meritatamente. Non volevo andare via a gennaio proprio per queste partite. Siamo riusciti a fare qualcosa che la Roma non faceva da dieci anni, andare avanti è un grande orgoglio per tutti noi. Prossimo avversario? Non ci penso, sono tutte forti, ovunque giochiamo ci saranno stadi pieni. Siamo tra le otto più forti, siamo forti anche noi".