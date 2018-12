Roma, Dzeko: "Anno scorso fantastico. Ci riproveremo ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, attaccante della Roma, premiato come sportivo bosniaco dell'anno, ha rilasciato un'intervista a Nezavisne. Queste le parole del centravanti: "Lotta, desiderio, speranza, felicità: in questa stagione ho vissuto tutte queste cose. Ho dato tutto quello che avevo e lo farò finché giocherò. Se mi aveste detto che avrei giocato una semifinale di Champions League, mi sarei messo a ridere. Abbiamo guadagnato fiducia in noi stessi e abbiamo cominciato a credere nel nostro potenziale. È stata una delle migliori stagioni della storia della Roma e forse il gol contro il Chelsea è stato il migliore della mia carriera. Ma alla fine ero triste, perché ero sicuro che avremmo potuto raggiungere la finale se non avessimo fatto così tanti errori. Proveremo a rifare la stessa cosa anche quest'anno a cominciare dal doppio confronto col Porto, anche se penso che la scorsa stagione sia stata qualcosa di unico. È stato tutto molto diverso, specialmente quelle partite pazzesche contro il Barcellona e il Liverpool".