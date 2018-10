Roma, Dzeko chiama la Premier: tre club inglesi pronti a rispondere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Le parole di Edin Dzeko rilasciate negli ultimi giorni a proposito di un possibile ritorno in Premier League nel corso dei prossimi mesi, hanno acceso una lampadina a Southampton, Crystal Palace e Cardiff, allertati dalle sue dichiarazioni e pronti, nelle prossime settimane, a contattare l'agente del bosniaco per provare a riportarlo in Inghilterra. A riportarlo è il Daily Mirror.