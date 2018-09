Roma, Dzeko contro il Real. A gennaio poteva essere "blanco"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marca di oggi riferisce che oltre a quello del Chelsea, ben più pubblicizzato, c'è stato un forte interesse del Real Madrid per il bomber della Roma Edin Dzeko nello scorso mercato di gennaio. Le merengues avevano cercano il bosniaco come alternativa per l'attacco, ma proprio la panchina assicurata aveva frenato ogni possibile sviluppo della trattativa tra Real Madrid e Roma. Stasera il centravanti proverà, ancora una volta, a rassicurare la società giallorossa sulla bontà della scelta fatta otto mesi fa.