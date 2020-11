Roma, Dzeko fa mea culpa: "Non siamo i peggiori al mondo, ma dobbiamo svegliarci"

vedi letture

Edin Dzeko, centravanti della Roma, ha parlato a SKY dopo la sfida persa contro il Napoli per 4-0. "Non è stata la nostra serata, non abbiamo fatto bene. Dobbiamo saperlo, dimenticandola il più presto possibile. Se continuiamo così... Dopo la partita eravamo troppo forti, ora non siamo i peggiori al mondo ma dobbiamo svegliarci".