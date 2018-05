Roma, Dzeko: "Fui vicino al Milan, da ragazzo sognavo la maglia rossonera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Face TV, l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato del mancato trasferimento al Chelsea lo scorso gennaio e del presunto interesse del Milan: "Dopo essere stato al Manchester City, non ero pronto la scorsa estate a trasferirmi al Chelsea, così ho deciso di restare alla Roma. È stato un periodo molto complicato dove come sempre sono state tirate in ballo tante cose false. Tante cose mi sono passate per la testa, non ero sicuro di niente in quel frangente. Futuro? Ora giocherò due partite con la Nazionale bosniaca e successivamente vedremo quello che succederà. Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche alla Roma. Milan? Quando giocavo con la maglia dello Željezničar il mio sogno era quello di giocare nel Milan. Dopo aver vinto il titolo con il Wolfsburg sono stato molto vicino al Milan, ma la squadra tedesca non mi ha voluto lasciare andare. Ma per fortuna la mia carriera è comunque andata bene ed in questo momento sono molto contento a Roma".