Roma, Dzeko: "Il gol al Chelsea il più bello della mia carriera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv della straordinaria avventura in Champions dei giallorossi, facendo prima un salto indietro alla gara dell'addio di Totti: "Era l'ultima gara del nostro capitano e forse abbiamo pensato che qualcuno potesse regalarci qualcosa. Ma il calcio non va così. Quella vittoria contro il Genoa ha sicuramente deciso anche il corso della stagione appena passata. Nessuno credeva che avevamo possibilità di passare il girone in Champions. Noi sapevamo di essere forti e ci siamo detti di crederci. Quella contro l'Atletico era la sfida più importante e abbiamo fatto vedere di essere forti, mentre il primo gol a Londra è stato forse il più bello della mia carriera, il gol che sempre ho sognato: non è facile farlo nemmeno in allenamento. Con lo Shakhtar abbiamo giocato come una squadra italiana vera. Abbiamo difeso bene, tutti insieme, aspettando un loro errore, come in occasione del nostro gol. Con il Barcellona abbiamo disputato un gran primo tempo nel match di andata, dove ci hanno negato due rigori. Nel ritorno abbiamo segnato subito e questo ci ha dato fiducia ed energia. Siamo andati a pressarli come animali. Dopo il 2-0 ancora di più, ovviamente. Mancava ancora mezz'ora e ci siamo detti di rimanere tranquilli. Contro il Liverpool abbiamo compromesso tutto nel primo match, prendere 5 gol è troppo. Parlare degli episodi del ritorno è difficile: senza gli errori saremmo potuti andare ai supplementari, ma se fosse entrato il tiro di Kolarov sarebbe cambiato tutto".