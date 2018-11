Roma, Dzeko osservato speciale del Real: tra Champions e mercato

© foto di Federico Gaetano

Il Real Madrid guarda in casa Roma, o meglio Bosnia-Erzegovina. Secondo quanto riporta As.com, infatti, stasera alcuni emissari dei blancos osserveranno da vicino l'attaccante Edin Dzeko nella sfida amichevole in programma all'Estadio de Gran Canaria contro la Spagna. La motivazione è duplice: da una parte il bosniaco sarà il prossimo avversario in Champions League del Real, dall'altra Florentino Perez starebbe cercando un rinforzo in attacco per il prossimo mercato invernale.