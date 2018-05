Roma, Dzeko resta giallorosso e pensa al rinnovo fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non solo Edin Dzeko resterà alla Roma nonostante il possibile interessamento di club come il Milan, ma il giocatore bosniaco sta anche pensando di discutere il rinnovo di contratto fino al 2021. Ieri Monchi ha annunciato che non partirà in estate e nel prossimo futuro potrà partire la trattativa per prolungare l'attuale accordo con i giallorossi.