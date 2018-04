Roma, Dzeko: "Salah può crearci problemi, dispiace se ne sia andato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, attaccante della Roma, si è concesso alla UEFA per una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale della stessa. Queste le sue parole sull'ex compagno Salah: "Ha giocato con noi per due anni e ci spiace che se ne sia andato, ma è il calcio. Un attaccante che segna 30 gol in Premier League può sicuramente darci problemi. Il Liverpool gioca bene come collettivo, quindi non dobbiamo pensare a un solo giocatore ma a tutta la squadra, perché il Liverpool è forte in tutti i reparti".