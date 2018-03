Roma, Dzeko: "Siamo tra le otto più forti, è un orgoglio per tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko ha parlato così ai microfoni di Premium Sport al termina della sfida che ha portato la Roma ai quarti di finale di Champions: “La standing ovation non è per me ma per tutti, siamo meritatamente ai quarti di finale. Io non volevo andare via a gennaio perché voglio giocare questo tipo di partite, siamo riusciti a fare qualcosa che mancava da 10 anni, andare avanti e giocare con grandi squadre è un orgoglio per tutti noi. Avversario? Non ci penso perché tutte le squadre sono forti, sicuramente lo stadio sarà pieno, ce la giocheremo con tutti. Siamo tra le otto più forti, lo siamo anche noi”.