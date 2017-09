Roma, Dzeko: "Tre punti importanti. Ko con l'Inter? Immeritato"

© foto di Federico Gaetano

Doppietta decisiva di Edin Dzeko nel 4-0 della Roma contro il Benevento. Queste le parole del bosniaco a RomaTv: “Ogni partita porta 3 punti, non cambia contro chi giochiamo. A Roma si dice che contro le piccole abbiamo problemi, noi oggi ci siamo concentrati come dobbiamo fare sempre. Oggi era importante vincere anche perché rigiochiamo fra pochi giorni. Gruppo compatto? Si, siamo una squadra. Se il mister cambia 4 o 5 giocatori il modo di giocare resta lo stesso come ogni giorno in allenamento. Cambiano solo che ci sono gambe fresche di altri giocatori, che sono forti tanto quelli che giocano di più. Così è meglio perché tutti mettono minuti nelle gambe. Segnare due gol contro l'Udinese? Va bene, ci proviamo. Più fluidità di manovra? Si è vero. Come deve essere. Se mister cambia giocatori non dobbiamo cambiare modo di giocare. Il mister vuole che giochiamo a uno o due tocchi, sempre in verticale, come si è visto nelle ultime gare. Quanto brucia la sconfitta contro l'Inter? Non andiamo così indietro. Era una sconfitta immeritata come sappiamo tutti ma dobbiamo guardare avanti. Adesso abbiamo sabato per fare altri 3 punti importanti. Mi sento bene”.