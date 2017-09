Roma, Dzeko: "Vinta una gara difficile, vogliamo continuare così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Roma Tv, Edin Dzeko ha parlato della vittoria conquistata contro l'Hellas Verona: "Abbiamo vinto una partita difficile, se non fossimo stati concentrati l'avremmo persa. Abbiamo fatto 3 gol ma ne potevamo fare altri, io almeno 2-3 in più li avrei potuti fare. Questa è casa mia, sono qua da due anni e mezzo, sono contentissimo qui e voglio rimanere a lungo. Più giocatori vicino? Sì è andata meglio, Radja oggi si è avvicinato di più ed ha subito segnato. Molti calciatori hanno fatto bene, la Roma un futuro ce l'ha. Tre gol in tre partite? Vincere e segnare è sempre bello, vogliamo continuare così. Secondo me questa squadra può solo crescere, siamo un gruppo nuovo, calciatori e allenatore nuovo, ha un modulo diverso, partita dopo partita andrà sempre meglio".