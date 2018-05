Roma e Milan, Ceballos complicato: il Real vuole rimandarlo a Siviglia

© foto di J.M.Colomo

Si complica la pista Dani Ceballos per le squadre italiane interessate, Roma e Milan in testa. Secondo la stampa spagnola, infatti, il Real Madrid è sì disponibile a far partire il giovane centrocampista, ma per farlo tornare al Betis Siviglia, nell'ambito di un affare che dovrebbe portare alle merengues Fabian Ruiz.