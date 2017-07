Roma, El Shaarawy: "Dobbiamo porci l'obiettivo di vincere un trofeo"

Fonte: asroma.com

Intervenuto ai microfoni di Roma TV dagli States, Stephan El Shaarawy ha dichiarato: "Dal punto di vista della squadra dobbiamo porci l'obiettivo di vincere un trofeo, perché questa piazza lo merita, la gente se lo merita. Anche noi come gruppo, per come stiamo lavorando, ci meritiamo qualcosa".

La stagione sta iniziando qui negli Stati Uniti: tu come stai?

"Bene, ho solo avuto un problemino alla schiena che non è niente di grave, ma è solo fastidioso e richiede un pochino di tempo per smaltirli. Ripeto, sta andando tutto bene e sto recuperando al meglio e spero di rientrare il prima possibile a lavorare con il gruppo".

Di Francesco ha dimostrato da subito di puntare molto sugli esterni, sembra fatto apposta per te...

"Sì, ho avuto modo di vedere qualche allenamento. Poi ho anche parlato con il mister, che chiede molto lavoro agli esterni. Bisogna ascoltarlo perché è un allenatore molto capace e molto bravo: siamo contenti di averlo. Ora bisogna lavorare in modo da prepararci bene per l'inizio del campionato".

Abbiamo la sensazione che nel gruppo si respiri un'atmosfera molto positiva, puoi confermare?

"Sì sicuramente c'è molto entusiasmo, ci sono giovani che hanno grande voglia di mettersi in mostra, stanno arrivando giocatori nuovi che ci aiuteranno a fare bene, per cui ci sono tutti i presupposti per una grande annata. Adesso non so se arriverà qualche altro giocatore ma a parte questo siamo comunque molto pronti per il futuro che ci attende sul campo".

I tuoi obiettivi personali per il prossimo anno?

"Quello di iniziare come ho chiuso la stagione passata, dove ho fatto un gran finale e poi come ambizione personale c’è sicuramente quella di fare bene e segnare magari tanti goal".