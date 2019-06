© foto di Federico Gaetano

Repubblica.it riporta una frase di Stephan El Shaarawy: il Faraone ha rifiutato la maxi proposta dello Shanghai Shenhua per andare in Cina. "Non me la sento di lasciare l'Europa. Ho ancora voglia di giocare nel calcio più importante. È troppo presto, a nemmeno 27 anni, per fare una scelta così drastica", ha detto l'esterno della Roma che adesso tratta il rinnovo.