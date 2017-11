Roma, Emerson Palmieri: "Se sono importante lo devo a Spalletti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista a ultimouomo.com, il laterale della Roma Emerson Palmieri ha parlato così dei meriti di Spalletti per la sua crescita esponenziale: "Si è fidato di me nel momento in cui tutti avevano perso fiducia. Se oggi sono considerato un giocatore importante lo devo a lui. Ritornare dopo l'infortunio? La precisione tecnica col pallone non mi preoccupa, non ho sentito nessuna differenza al rientro. Fisicamente è ovvio che non sono ancora al 100%, mi sembra di andare a cinquanta mentre gli altri vanno a mille. Però è normale. L’unica cosa è che sento ancora un po’ di timore quando vado nei contrasti, ma anche quello è normale. Giocare a destra? A destra mi trovo bene. Ho giocato lì contro Palermo, Empoli e Milan, e mi sono sentito bene, penso di aver giocato bene".